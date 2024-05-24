Вчера стало известно о форуме российской оппозиции во Львове, который прошел, судя по всему, под патронатом украинских властей - там выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. А позже позитивный комментарий дал глава украинской разведки Кирилл Буданов, заявив, что такие мероприятия "приближают крах режима Путина".

Телеграм-каналы публикуют видео выступления Подоляка.

Он заявил, что у оппозиционных Путину россиян сейчас есть шанс построить "другую страну", но этого получится добиться лишь "большой кровью Украины": "К сожалению, это может случиться только в результате военной победы, тактических поражений России на поле боя. По-другому не будет".

Подоляк сказал, что эти поражения могут быть "не на всем фронте", а в случае одного крупного прорыва ВСУ.

"В отличие от 2022 года, когда они потерпели поражение на Харьковском участке, они не осознали, что происходит, они готовы были воевать. Сейчас, если подобный прорыв где-то произойдет, воевать они не будут готовы. Поэтому Россия сильно укрепилась, чтобы этого не допустить", - сказал он.

То есть советник главы ОП полагает, что в случае даже локального поражения российской армии на фронте, в РФ, где сейчас настраивают общество на "неизбежную победу", начнутся деструктивные процессы на почве разочарования. Не исключено, что на это и есть сейчас стратегическая ставка Киева.

При этом Подоляк считает "неизбежной" смену власти в РФ в 2024-2025 году.

По его словам, в России "в один прекрасный момент все пойдет обвально", несмотря на то, что "есть пессимизм" по этому поводу в Украине и среди российской оппозиции.

"Два года и три месяца войны, тяжело, и кажется, что Россия перестроилась... Все не так. Объективная логика процесса неизменна", - сказал Подоляк.

Он добавил, что "трансформация России" начнется через полгода-год или раньше, и задача российской оппозиции в этот процесс "встроиться".

Вдохновляет Подоляка на прогнозы о скором "крахе режима Путина" прошлогодний мятеж Пригожина, который, по мнению советника главы ОП, показал, что "силовой вертикали власти в России, которая умеет защищаться, нет".

Советник также попросил собравшихся "не обижаться и не злиться из-за того, что в Украине сегодня есть жесткая антироссийскость. Это нормально".

"Но если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем вам помогать", - добавил Подоляк.

"Вы можете построить тот тип России, которую Украина когда-то сможет уважать", - сказал советник главы ОП.

При этом Подоляк выступил против "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), основанного Навальным, поскольку его концепция "крайне опасна".

"Она предполагает консервацию того, что есть в России, на долгие десятилетия", - заявил представитель Банковой.

Ранее мы разбирались в отдельном материале, в чем подоплека конфликта ФБК с другими российскими либеральными оппозиционерами.