Одновременно с саммитом мира в Швейцарии Россия созывает встречу БРИКС на уровне министров иностранных дел.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

"Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и организованная Швейцарией мирная конференция по Украине, рассказали два высокопоставленных дипломата ЕС. Встреча в Москве пройдет на уровне министров иностранных дел. Если информация подтвердится, это будет означать, что Китай не отправит Вана И на швейцарскую встречу, заявили дипломаты", - пишет издание.

Помимо России и Китая, другими членами БРИКС являются Бразилия, Индия, ЮАР, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. То есть их главы МИД тоже не поедут в Швейцарию.

Ранее сообщалось, что Китай против проведения встреч, посвященных Украине, в которых не участвует Россия.

Напомним, по данным СМИ президент США Джо Байден скорее всего пропустит мирный саммит в Швейцарии.

А президент ЮАР отказался от поездки на конференцию в Швейцарию из-за участия в мероприятиях после выборов.