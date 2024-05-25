Венгрия задерживает принятие закона, который позволил бы Украине получить прибыль от замороженных российских активов. Согласно документу, первый транш объёмом до двух миллиардов евро Киев должен получить в июле.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Речь идёт о недавнем решении ЕС начать использовать прибыль от российских 190 миллиардов долларов, размещённых в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, для военных расходов Украины.

Будапешт требует согласовывать каждую такую выплату и выступает против автоматизации перечисления средств.

"Посланник Венгрии возражал против ускорения выплат, отказавшись от требования автоматической поддержки для каждой выплаты Украине. В настоящее время они блокируют всё, что связано с военной поддержкой Украины", – сказано в статье.

Предполагается, что возражения Будапешта сохранятся, по крайней мере, до выборов в Европарламент в июне.

Чиновники ЕС предложили Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских фондов не будет использоваться для закупок оружия для Украины. Это убедило Будапешт не накладывать вето на всю схему, "но он сдерживает реализацию условий, не поддержав необходимое законодательство".

Евродипломаты надеются, что им удастся найти способ разрешить эти проблемы до того, как в июле придёт срок перечисления помощи.

Венгрия отказалась от комментариев.

Ранее стало известно, что Венгрия будет блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на два миллиарда евро.

Как мы сообщали, Будапешт выступал против решения ЕС по доходам от активов России.