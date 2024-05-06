Венгрия не будет выдавать Украине украинских беженцев-мужчин.

Об этом изданию atv заявил вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен.

"Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинских властей, призыву на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть. Каждый беженец из Украины у нас находится в полной безопасности и получает всю помощь, будь то венгерская или украинская", - заявил он.

Напомним, что в главном пункте приема беженцев в Нидерландах отказывают в убежище одиноким мужчинам и парам без детей.

Ранее министр внутренних дел немецкой земли Гессен заявил, что Германия должна помочь Украине в отправке мужчин-беженцев на фронт.

Также мы писали о том, что несмотря на решение МИД Украины, ФРГ не собирается лишать украинцев статуса беженцев.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область. Обстрелы юга Украины были нацелены на системы ПВО. Они могут означать подготовку массированного удара по энергетике, пишут украинские мониторинговые паблики.

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