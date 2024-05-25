Министры иностранных дел и главы центробанков стран G7 ("Большой семерки" на сегодняшнем заседании в Италии приняли коллективное решение, которым подтвердили поддержку Украины, заявив, что будут помогать Киеву "столько, сколько нужно".

Соответствующее коммюнике было опубликовано на сайте саммита G7.

Среди прочего министры поддержали решение Евросоюза использовать доходы от замороженных резервов российского Центробанка в пользу Украины.

Однако есть основания полагать, что всё ещё не решено, как конкретно их будут использовать.

В подписанном документе страны обязуются продолжить "изучение потенциальных путей использования чрезвычайных доходов от замороженных российских активов для предоставления дополнительной финансовой поддержки Украине до встречи G7 в Апулии в июне".

Также "Большая семёрка" поддержала достижение "своевременного соглашения по обработке долга с частными кредиторами в соответствии с программой МВФ".

Ранее стало известно, что Украине понадобится минимум $42 млрд международной помощи, чтобы поддержать бюджет в этом году.

Также мы сообщали, что МВФ не намерен рассматривать реструктуризацию долга Украины.