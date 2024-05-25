На этой неделе, 22 мая, полноценно вступило в силу новое украинское правописание.

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Данные правила были утверждены Кабмином ещё в 2019 году, но получили пятилетний переходный период для адаптации, в течение которого их не проверяли в тестах ВНО.

Новое правописание пытались неоднократно обжаловать в судах из-за ряда спорных норм. В частности, из-за обилия слов, которые принято считать галицизмами, редко употребляемыми жителями остальной Украины.

Например, "членкиня", "анатема", вицеспикерка", "фавна", "катедра", "гостел".

Также в новом правописании узаконена украинизация российских фамилий – например, "Трубецький" вместо "Трубецкой".

На иллюстрациях ниже – 30 главных изменений нового правописания.

Ранее на сайте МОН появился полный текст новых правил украинского правописания.

Также мы сообщали, что Кабмин ликвидировал Совет по возобновлению мира в Украине, Нацкомиссию по правописанию и другие органы.

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