Анализируем итоги 889-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня ВСУ фактически подтвердили, что бои идут уже в районе Торецка - о чем вчера заявляли отдельные украинские военные.

"Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное", - сообщал Генштаб в своей утренней сводке.

Ранее украинский офицер с позывным "Алекс" заявил, что российские войска периодически входят уже в сам Торецк. Но в "Центре противодействия дезинформации" это опровергли и заявили, что россиян в Торецке нет. После чего военный снова заявил, что российские войска в город время от времени прорываются.

Военный паблик Deep State сообщает, что бои идут на подступах к Торецку, а также в селах Железное и Северное к востоку от города.

По информации паблика, россияне продолжают насыщать живой силой частную и многоквартирную застройку в этих населённых пунктах.

Deep State предполагает, что в ближайшее время армия РФ сосредоточит основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная", а в дальнейшем уже попытается зайти в город, а контроль над отвалами даст значительное преимущество.

"По самому Торецку бьет вражеская артиллерия и КАБы. Задача понятна – нанести максимальные повреждения застройке, чтобы облегчить штурмовые действия. Начало битвы за Торецк является вопросом ближайшего времени. К сожалению, пока нет успешного рецепта, как противостоять такому количеству пехоты без потерь позиций", – пишет паблик.

Deep State также предупреждает, что после оккупации Железного россияне могут попытаться ударить в тыл украинской группировке в Нью-Йорке. "Это не только ухудшит условия для обороны поселка, но и поставит под угрозу окружения силы, которые находятся восточнее", – пишет паблик.

По данным "Алекса", россияне вчера смогли продвинуться в сторону Константиновки, что на кураховском направлении. Так он прокомментировал широко разошедшееся вчера видео ударов по российской колонне с техникой, которая наступала в районе Новомихайловки.

Военный пишет, что "наши десантники хорошо отработали, но и у противника не без успехов, фактически началась битва за Константиновку".

Минобороны РФ утверждает, что их группировка под прикрытием танков захватила опорный пункт ВСУ в районе Константиновки, осложнив украинскую логистику на угледарском участке фронта. Российские паблики заявляли, что их войска продвинулись к северу от Константиновки - в районе села Победа. Официально Украина этого не подтверждала.

Константиновка имеет важное значение, поскольку находится на дороге между Угледаром и Марьинкой, а также на юго-восточных подступах к Курахово.

Также российские войска, по данным Deep State, продвинулись в Красногоровке. И кроме того - на запорожском фронте: под Урожайным и к западу от Работино. О продвижении к западу от Работино пишут и российские военные паблики.

Сложной остается ситуация на Покровском направлении, где россияне наступали с прошлой недели практически без остановки.

"Врагу удалось продвинуться вдоль железной дороги и пока не удается найти эффективный способ, как их остановить", - рассказал военный 1-го батальона 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено".

По его словам, сложность в том, что под колеей есть проходы и укрытия, позволяющие силам РФ накапливать пехоту и проводить массированные штурмы.

"К сожалению, ситуация достаточно напряженная, и если в полях нам удается их сдерживать, так мы постепенно отступаем, но это контролируемое отступление, то здесь им удалось найти слабое место, и они им пользуются", - рассказал он.

Атака новых дронов

Сегодня ночью Украину - в основном Киевскую область - атаковали 89 беспилотников. Воздушные силы официально заявили, что это были "Шахеды" и все они сбиты. Позже это повторил Владимир Зеленский.

Однако затем украинский эксперт по дронам Сергей Бескрестнов заявил, что видео сбития, опубликованное командующим ВВС Олещуком и подписанное как "Шахед" - это скорее всего другой беспилотник.

А именно - более легкий российский дрон "Гербера".

"Есть большая вероятность, что сегодня ночью Украину атаковали не "Шахеды", а новые дешевые "Герберы". Или атака была комбинированная. Об этом свидетельствуют многие факты. Поэтому их летело так много и результат уничтожения 100%. Цель была измотать наше ПВО", - заявил он.

Комментируя видео поражения одного из таких дронов, Бескрестнов заявил, что "Шахед так не горит и так медленно не падает... Легкая "Гербера" из фанеры и пенопласта, думаю, именно так и горит и падает".

Позже Главное управление разведки подтвердило, что ночью Украину атаковали "отвлекающие" дроны для истощения ПВО.

"В этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика", - сообщил представитель разведки Юсов.

То есть, по факту, вопреки первоначальным заявлениям, Украина не отбивала "атаку из 89 Шахедов".

Но что известно о дроне "Гербера"?

На днях о его появлении писали российские СМИ. Их военные эксперты называли облегченной версией "Шахеда", чья задача, помимо атаки - вести радиоэлектронную разведку и создавать массовость налета ложных целей.

При этом дрон, как заявляется, имеет боевую часть, и сбивать его в любом случае нужно. То есть, эти беспилотники способны всерьез перегрузить украинскую ПВО десятками относительно дешевых объектов.

Украина, впрочем, тоже экспериментирует с применением дронов. Сегодня российские паблики сообщили, что ВСУ смогли подбить на взлете вертолет Ми-8 под Донецком. Для поражения использовался беспилотник. Видео после удара публикуют телеграм-каналы.

Таким образом, воздушные бои дронов против классической авиации уже становятся реальностью.

Прибытие F-16

В Украину прибыли первые истребители F-16, пишет агентство Bloomberg. По его данным, "количество самолетов невелико".

"Крайний срок передачи военных самолетов американского производства был до конца июля, и он был соблюден", - сообщило издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Издание пишет, что доставка самолетов была осложнена задержками, вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами.

Военные планировщики также обеспокоены тем, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

Кроме того, по словам источников Bloomberg, пока неясно, смогут ли украинские летчики немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.

Официально прибытие самолетов в Украину пока не подтверждалось.

Детальнее о том, какие трудности ждут американский истребитель на поле боя в Украине, мы писали здесь.

Мобилизация в Украине и РФ

Вчера американская газета New York Times подвела промежуточные итоги украинской мобилизации - с момента, как ее ужесточили в мае 2024 года.

С тех пор Украина призывала в армию до 30 000 человек в месяц, заявили изданию три военных эксперта, знакомых с цифрами. По их словам, это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы. Но примерно столько же, сколько российская армия набирает каждый месяц без тотальной мобилизации.

При этом многие их украинских мобилизованных "плохо обучены или не в форме". И их по-прежнему не хватает, говорят военные.

"Ситуация немного улучшается по сравнению с концом 2023 года, когда была сильная нехватка людей. Но наши потребности все еще превышают количество людей, которых мы получаем", - заявил изданию Сергей Скибчик, пресс-офицер 65-й бригады, которая воюет на юге Украины.

Медик, воюющий в районе Торецка, сказала, что за последние два месяца ее бригада приняла две тысячи призывников. При этом "мобилизационный толчок до сих пор не привел к значительному усилению сил Украины на поле боя".

"Многие призывники все еще завершают недельный учебный процесс и еще не добрались до фронта. А некоторые прибывшие новобранцы физически не годны к бою", - говорится в статье со ссылкой на украинских военных.

Они тем не менее "надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом".

Если цифры, приведенные NYT, корректны, это означает определенные проблемы для Украины. В условиях тотальной мобилизации (и массы связанных с ней скандалов) Киев может выставить в месяц столько же людей, сколько Москва без аналогичных мер.

Другими словами, пока закон об усилении мобилизации не дает большего притока новобранцев в украинскую армию, в сравнении с притоком в российскую армию.

Правда, в ближайшее время число мобилизованных может увеличится за счет призыва тех, кто обновил данные с Резерв+, но не не имеет права на отсрочку или на бронь. Но сколько таких не ясно.

Кроме того, даже если число новобранцев в ВСУ значительно увеличится, то Россия может существенно перекрыть это, объявив новую волну мобилизации.

Однако в РФ пока такие планы регулярно отвергают. И повышают выплаты добровольцам за подписание контракта.

Например, сегодня Путин издал указ, по которому с 1 августа и до конца года за это будут дополнительно платить 400 тысяч рублей (4,6 тыс. долл.) из федерального бюджета (увеличение в два раза). А есть еще региональные выплаты - они гораздо выше, хотя и варьируются в зависимости от региона: в Москве одноразовая выплата уже под 2 млн руб.

На Западе объясняют эти меры высокими потерями РФ в Украине и падением количества желающих подписывать контракт.

Близкие к Кремлю паблики падения не подтверждают и говорят о том, что таким образом хотят увеличить поток добровольцев сверх того, что есть сейчас.

При этом в России, похоже, хотят масштабно задействовать в качестве резерва для пополнения армии тех, кто недавно получил российское гражданство. А это как выходцы из стран Средней Азии, так и жители захваченных РФ украинских регионов, получающих российский паспорт.

Сегодня Госдума приняла закон, который предусматривает отзыв российского гражданства у тех, кто не стал на воинский учет (речь о тех, кто приобрел гражданство не по праву рождения).

По закону на воинский учет будут ставить синхронно с получением российского паспорта. Данные новых граждан будут передавать в реестр военного учета. Российские паспорта новых граждан, не вставших на учет, будут отозваны.

Также обсуждается идея увеличить для новых граждан России срок службы до двух лет.

Для граждан России срок срочной службы в армии сейчас составляет один год.

Возраст призыва - с 18 до 30 лет.

То есть, иностранный гражданин, получивший гражданство РФ, например, в 25 лет, также может быть призван на срочную службу.

А российские срочники является одним из основных резервов пополнения для действующей в Украине армии - командиры побуждают их заключать контракт, после чего их могут отправить на фронт.

Тем временем в последнее время все чаще обсуждается тема, что война может закончиться до конца года.

Насколько это реально, мы анализировали здесь.