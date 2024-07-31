Сегодня ночью россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 ударными БПЛА типа "Shahed". Основное направление удара Киевская область.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Это одна из самых массированных атак ударных БПЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "Шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

Из 89-ти "Шахедов", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все.

Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

В Киевской области в результате ночного налета дронов повреждены 13 частных домов в четырех районах. сообщает ОВА.

Прилетов по жилой и критической инфраструктуры не было. Пострадавших нет.

Ранее в КГВА сообщили, что в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника.

Война в Украине идет уже 889-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2024 года в обновляемом онлайне.

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