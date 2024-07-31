Россияне смогли продвинуться в сторону Константиновки, что на Кураховском направлении. Об этом заявляет офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Так он комментирует широко разошедшееся вчера видео ударов по российской колонне с техникой, которая наступала в районе Новомихайловки.

Официально Генштаб сообщает, что Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где было 16 попыток прорыва.

Однако военный пишет, что "наши десантники хорошо отработали, но и у противника не без успехов, фактически началась битва за Константиновку".

Минобороны РФ утверждает, что их группировка под прикрытием танков захватила опорный пункт ВСУ в районе Константиновки, осложнив украинскую логистику на угледарском участке фронта.

Российские паблики заявляли, что их войска продвинулись к северу от Константиновки - в районе села Победа.

Константиновка имеет важное значение, поскольку находится на дороге между Угледаром и Марьинкой, а также на юго-восточных подступах к Курахово.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Торецком направлении "враг пытался вклиниться в нашу оборону" в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

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