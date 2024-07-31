Силы обороны Украины нанесли удар по складу военной техники под Курском РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что зафиксированы взрывы, но окончательные результаты ещё предстоит установить.

"Украинские воины и дальше будут применять все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа", - говорится в сообщении.

Ночью местный губернатор писал о пожаре в результате удара по объекту около областного центра.

Минобороны РФ заявляет о сбитии над Курской областью беспилотников и одной ракеты "Нептун-МД".

Ранее Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Полевая" в Курской области России. По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. Были зафиксированы мощные взрывы и пожар.

Война в Украине идет уже 889-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.