ВСУ нанесли удар по складу военной техники под Курском РФ - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по складу военной техники под Курском РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что зафиксированы взрывы, но окончательные результаты ещё предстоит установить.
"Украинские воины и дальше будут применять все возможные законные меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против нашего народа", - говорится в сообщении.
Ночью местный губернатор писал о пожаре в результате удара по объекту около областного центра.
Минобороны РФ заявляет о сбитии над Курской областью беспилотников и одной ракеты "Нептун-МД".
Ранее Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Полевая" в Курской области России. По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. Были зафиксированы мощные взрывы и пожар.
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