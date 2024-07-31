В Киеве 67-летний мужчина три месяца травил женщину, с которой прожил 15 лет, ради ее денег, квартиры и автомобиля.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Правоохранители установили, что 67-летний местный житель прожил около 15 лет с киевлянкой, прежде чем решил ее отравить.

Он подсыпал ей в пищу и напитки высокотоскический тяжелый металл. При том травить продолжил ее даже в больнице, где посещал после госпитализации. А потом настоял на выписке домой, где дотравил окончательно.

Присвоить квартиру ему в итоге не удалось. Тогда он просто забрал автомобиль и 20 тыс. долларов и переехал в Волынскую область, где его задержали.

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