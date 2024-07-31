Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Об этом сообщается в карточке закона №111396 на сайте Верховной Рады.

Напомним, что недавно Украина достигла соглашения с держателями облигаций о реструктуризации внешнего долга. Предложение предусматривает номинальную скидку в размере 37% по непогашенным международным облигациям Украины, что позволит Киеву сэкономить 11,4 млрд долл. на выплатах в течение следующих трех лет.

Из-за этого агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "C", который означает, что дефолт уже произошел или неизбежен.

Ранее мы писали, что общая задолженность Украины достигла 10,5 млрд SDR (Special Drawing Rights — валюта МВФ) или $13,84 млрд по текущему курсу $1,32/SDR. Такой размер долга - второй в мире и первый в Европе среди должников МВФ.

На первом месте в мире по кредитам МВФ находится Аргентина с долгом 31,6 млрд SDR, или $41,7 млрд.

Второе место среди европейских должников МВФ после Украины занимает Сербия с кредитным портфелем на $1,3 млрд, а третье - Молдова с $0,9 млрд.