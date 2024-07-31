Российские власти наделены правом лишать приобретенного гражданства за отказ от постановки на воинский учет.

Соответствующий законопроект сразу во всех трёх чтениях приняла Государственная дума РФ.

В пояснительной записке к документу указано, что, несмотря на обязанность иностранных граждан, получивших гражданство России, становиться на воинский учет по месту жительства, "широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности". Подобные случаи, по мнению законодателей, возмущают население, что негативно влияет на социально-общественные настроения и подрывает авторитет института гражданства.

Поэтому возникла необходимость в законопроекте, который "синхронизирует процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства России".

Согласно проекту, теперь органы МВД будут обязаны в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия предоставлять сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство и планируется организация принесения присяги. Российские паспорта новых граждан, не вставших на учет, будут отозваны.

Отметим, что нормы этого закона касаются и украинских граждан, которые, проживая на захваченных территориях, получили или собираются получать российское гражданство.

Напомним, для новых граждан России могут увеличить срок службы до двух лет.

Еще прошлой осенью СМИ сообщали о том, что в РФ начали активно ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство.