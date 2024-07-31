В Сумской области член религиозной организации "Свидетели Иеговы" получил три года тюрьмы за отказ от мобилизации.

Такое решение принял Ахтырский горрайонный суд, его вердикт опубликован в Едином реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, подозреваемый в уклонении является офицером запаса. 1 марта 2024 года медкомиссия сочла его пригодным к мобилизации. 22 марта по месту жительства верующего работники ТЦК пытались вручить ему повестку, однако тот отказался ее принимать и не прибыл для отправки в воинскую часть.

На суде свидетель Иеговы вину не признал и заявил, что по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие, а альтернативной службы ему не предлагали.

Другой член организации подтвердил его слова.

Работник ТЦК рассказал суду, что мужчина "отказался от получения боевой повестки по религиозным мотивам, был составлен акт отказа, с которым последний ознакомился. Альтернативной службы нет во время действия военного положения, однако есть разные специальности, без применения оружия".

Суд проанализировал материалы дела и признал верующего виновным по статье 336 Уголовного кодекса. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

В начале месяца Верховный суд подтвердил, что религиозные убеждения не являются причиной для отсрочки от службы по мобилизации на особый период.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал предоставить во время военного положения право на альтернативную службу тем, кто отказываются принимать участие в боевых действиях по религиозным убеждениям.