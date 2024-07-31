Известный американский журнал Time назвал "непростыми" отношения между вице-президентом США Камалой Харрис и Владимиром Зеленским.

Под таким заголовком издание опубликовало фрагменты диалогов политиков до полномасштабной войны в Украине три года назад.

Издание напомнило, что в середине февраля 2022 года вице-президент США отправилась в Европу с миссией информирования о вероятном российском вторжении. Одной из задач Харрис было встретиться с президентом Зеленским и донести до него, как США намерены реагировать на начало военных действий против Украины.

По словам представителя Белого дома, Харрис также должна была предоставить Киеву последние данные американской разведки и передать инструкции на счёт "подготовки, необходимой для достижения успеха на поле боя".

Речь, с которой выступила Камала, была воспринята Банковой "не совсем позитивно". Реакция украинцев на её слова также была неоднозначной, пишет Time.

"Камала Харрис сказала, что нападение неизбежно", – вспоминает Алексей Резников, который тогда присутствовал на встрече с вице-президентом США в качестве министра обороны.

"Президент Зеленский ответил на это следующее: "Я понял. Наша разведка тоже владеет этой информацией", – добавил Резников.

При этом журнал пишет, что Зеленский и Харрис не смогли договориться касательно действий Украины после начала ожидаемого вторжения.

Так, Зеленский призвал Соединенные Штаты ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это заставит Владимира Путина пересмотреть своё решение о нападении на Украину. Зеленский утверждал, что, если война с РФ действительно неизбежна, США должны предоставить Украине всё необходимое оружие, включая зенитные системы, истребители и тяжёлую артиллерию.

По словам украинских чиновников, присутствовавших на переговорах, Харрис отклонила оба предложения украинского президента, заявив, что США не могут ввести превентивные санкции против России, поскольку их можно применить только после совершения какого-либо деяния.

Вместо того чтобы пообещать прислать современное оружие, американцы, по словам Резникова, оказали давление на Зеленского, чтобы тот публично заявил о неизбежности войны с РФ.

Как пишет Time, тогда Зеленский чётко спрашивал Камалу Харрис: "Вы хотите, чтобы я признал это, но что это вам даст? Если я признаю это здесь, в этом разговоре, вы введёте санкции (против РФ - Ред.)? И он не получил ответа".

"Позиция США на тот момент заключалась в том, что угроза санкций является более сильным сдерживающим фактором для России, чем их введение и что предоставление Киеву современного вооружения, скорее всего, укрепило бы убежденность Путина в том, что Украина становится государством НАТО", – объясняет издание.

В статье говорится, что следующее послание, которое вице-президент Харрис передала Зеленскому в Мюнхене, усугубило его разочарование в союзниках и задало холодный тон отношениям Зеленского с Харрис, которые никогда не были особенно тёплыми.

После вторжения Харрис не ездила в Украину. По словам одного из украинских чиновников, на официальных встречах она проявляла сочувствие к их положению, "но я бы назвал это формальным сочувствием, соответствующим протоколу".

Time также пишет, что относительно Украины Харрис играла вспомогательную роль и посещала саммиты и другие важные встречи, связанные с российско-украинским конфликтом, когда президент США Байден был не в состоянии туда приехать.

Напомним, Харрис представляла США на саммите мира в Швейцарии.

Между тем Дональд Трамп недавно заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Харрис может начаться третья мировая война.