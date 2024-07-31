Сегодня СМИ сообщили, что американские истребители F-16 уже поступили в Украину и даже были использованы в качестве средства ПВО.

Как это поменяет ситуацию на поле боя?

О том, что радикальных изменений не произойдет, говорили неоднократно и украинские, и западные аналитики. Основная причина - крайне малое количество этих самолетов, которое передают Украине на первых порах (упоминаются данные о поставках десяти машин до конца года).

"Просто слишком мало самолетов и слишком много российских средств ПВО, которые могут их сбить", - описывало эту ситуацию издание Washington Post.

Тем не менее определенное воздействие на россиян американские истребители окажут.

Главное их преимущество в сравнении с той авиацией, что была до этого у ВСУ, - дальность поражения ракет "воздух-воздух". Украине могут предоставить ракеты AIM-120 новой модификации, которые бьют на 160 километров, что, теоретически, позволит сбивать российские самолёты, которые сбрасывают КАБы с расстояния в 30-80 километров от линии фронта.

Кроме того, F-16 можно использовать для ударов по земле - сброса авиабомб и противорадиолокационных ракет. Впрочем, вряд ли Украина сможет с помощью этих машин нарастить плотность ударов авиабомбами до российского уровня: для этого нужно существенно больше как бомб, так и самих носителей - десятки, если не сотни самолетов.

Как считает украинское командование, американский самолёт усилит возможности Украины сбивать российские бомбардировщики, которые массированно сбрасывают авиабомбы на прифронтовые территории. Однако, скорее всего, россияне ответят на это прикрытием своих бомбардировщиков истребительной авиацией. И будут таким образом тоже охотиться на F-16. Тем более что у российских Су-35 и МиГ-31 на вооружении есть ракеты Р-37, дальность которых составляет 200 километров. То есть они смогут сбивать F-16 на ещё большем расстоянии, чем F-16 - российские самолёты.

Кроме того, есть сведения о модификациях ракеты, которые уже перекрывают и эту дальность. Так, российские телеграм-каналы на днях писали о поражении украинского МиГ-29 на расстоянии 213 километров. Официально удар не подтверждался, но западные СМИ также упоминали этот случай.

Конечно, нужно будет еще засечь F-16 на таком расстоянии. И здесь встанет вопрос наличия у россиян радаров, на которые ВСУ регулярно охотятся. Но в целом у России есть, чем ответить на появление американских истребителей. Тем более что этот самолет далеко не новый: он был запущен в эксплуатацию в конце 1970-х годов и еще со времен СССР изучался как наиболее массовый истребитель вероятного противника.

Но применение F-16 будет ограничено в Украине не только противодействием российских истребителей. Западные СМИ уже писали, что "Фалькон" вряд ли будет часто появляться на линии фронта из-за российской ПВО.

Дальность поражения у той же С-400 составляет более 200 километров, чего хватает для прикрытия всего фронта, если даже держать установку в тылу. Именно поэтому ВСУ пытаются максимально массово выбивать эти системы ударами дронов и ракет.

Еще один фактор - удары РФ по украинским аэродромам. Главный аэродром, куда не добивают баллистические ракеты - Староконстантинов Хмельницкой области, откуда, видимо, и будет в основном оперировать F-16. Но чем дольше истребитель будет находиться в воздухе перед заходом на цель, тем быстрее его засекут. То есть фактор неожиданности будет в чем-то утрачен.

Тем не менее F-16 - это куда более современный истребитель, чем до этого имела Украина. И при разумном применении, грамотно спланированных операциях он может принести ВСУ немало пользы. Особенно в плане сбивания российских ракет или ударных беспилотников в тылу. То есть это будет серьёзное усиление оборонительной системы ПВО Украины.

Однако с точки зрения наступательного потенциала ВСУ существенно на фронте ситуацию эти машины мало поменяют. По крайней мере, если действительно страны НАТО их поставят в том количестве, о котором пишут западные СМИ: 10-20 самолётов.