Россия захватила Красногоровку в Донецкой области - военный аналитик Рёпке
Военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что Россия захватила Красногоровку в Донецкой области.
Об этом журналист написал в Х.
"После трех с половиной месяцев интенсивных боев российская армия вторжения захватила все соответствующие части города Красногоровка (ранее с населением 16 000 жителей) в Донецкой области. Наступление началось 15 апреля с возрождения широко обсуждаемых "танков-черепах", - написал он и опубликовал карту.
Ранее о том, что Красногоровка захвачена, сообщали Z-паблики.
Украина потери города не подтверждала. На карте Deep State северная часть города еще под контролем ВСУ.
Напомним, вчера офицер ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что россияне смогли продвинуться в сторону Константиновки, что на Кураховском направлении.
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