Служба безопасности Украины задержала настоятеля одного из Харьковских храмов УПЦ. Сообщается, что он был агентом российского ГРУ и готовил удар по эшелонам ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, он является гражданином РФ и собирал для ГРУ информацию о движении эшелонов ВСУ в области для нанесения по ним ударов. Доступ к этой информации ему предоставил знакомый сотрудник "Укрзализныци".

Священник пересылал собранные данные через анонимный чат в мессенджере. Для конспирации они использовали шифровальные символы. После каждого сеанса связи фигуранты удаляли переписку.

СБУ разоблачила злоумышленников и сорвала планы агрессора. Оба фигуранта были задержаны в собственных домах. Во время обыска изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Оба отправлены в СИЗО.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Аресению (УПЦ). Его обвиняют в том, что во время литургии, которая снималась на видео, он "озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области".