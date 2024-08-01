ВСУ, вероятно, впервые сбили российский вертолет в воздухе с помощью дрона - Forbes
Вероятно, ВСУ вчера впервые удалось сбить российский вертолет в воздухе с помощью дрона. Об этом пишет Forbes.
Это предшествовали не менее 10 месяцев попыток.
По предварительным данным, однокилограммовый беспилотник поразил вертолет на восточной окраине Донецка, что примерно в 16 км от линии фронта.
Чтобы пролететь такое расстояние, FPV-дрону может понадобиться помощь второго БПЛА, следующего позади и транслирующего сигнал.
"Это сложная операция, требующая тщательной координации. Учитывая, сколько FPV-дронов украинцы запускают ежемесячно, угроза российским вертолетам может возрасти - и значительно", - пишет издание.
Напомним, вчера z-паблики писали, что украинские дроны поразили российский вертолет Ми-8 в момент взлета.
Украинские паблики сообщали, что это произошло в районе Донецка.
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