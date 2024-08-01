Соломенский районный суд Киева отменил штраф в 17 тысяч гривен от ТЦК, наложенный на мужчину за "несвоевременную явку для обновления данных".

Об этом сообщается в судебном реестре, пишет "Судебно-юридичесская газета".

Мужчина прибыл в ТЦК 21 мая, чтобы обновить данные, но его задержали и оштрафовали, хотя никаких предупреждений или вызовов от ТЦК он не получал.

Мужчина пошел в суд и тот решил, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова, предварительно доведенного до его сведения. А само постановление ТЦК без доказательств не дает оснований для штрафа.

Ранее суд Винницкой области отменил штраф ТЦК в 17 тысяч гривен мужчине, который не предъявил военно-учетный документ, потому что данные о нем уже были получены из других реестров.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко рассказал, что военнообязанные мужчины, которые обновились через приложение, но ранее имели проблемы с воинским учетом (не состояли на нем либо утеряли военный билет) получают штрафы от ТЦК.