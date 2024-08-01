Сегодня начался прием заявлений на магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста, магистра. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Можно подать до 15 заявлений, но только 5 на бюджет, указав в них приоритеты.

Заявление можно подать до 22 августа через электронный кабинет на сайте ВСТУП-2024.

До 24 августа будут обнародованы списки рекомендованных на бюджет, до вечера 26 августа нужно будет подтвердить выбор места обучения.

Для тех, кто впервые хочет стать магистром, поступление гарантирует отсрочку от мобилизации.

А вот получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также обучающиеся заочно не имеют отсрочки.

Почти миллион украинцев уже подали заявки на поступление в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования, сообщает ГП "Инфоресурс".

Напомним, аспиранты, которые не успели защитить свои диссертации до 1 января 2024 года, смогут возобновить учебу только на заочной или вечерней форме контракта. То есть без права на отсрочку.

Ранее мы писали, что дополнительный экзамен для подтверждения уровня своих знаний для аспирантов, поступивших в 2022-2023 годах, состоится в октябре.

С его помощью хотят отсеять тех, кто поступил на контракт и получает отсрочку от мобилизации, которая для новых студентов уже отменена.