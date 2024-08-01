Европа в июле закупила рекордный объем российского трубопроводного газа в этом году. Среднесуточные поставки в июле были на 5,7% больше по сравнению с годом ранее и на 12% - по сравнению с июнем.

Об этом сообщает Reuters.

Такой рост связывают с завершением ремонта трубопровода Turkstream, идущего из России в Турцию, и сезонным спросом в преддверии зимы.

Транзит газа через Украину также вырос до 91,5 млн кубометров, что на 5.66% больше, чем годом ранее, и на 11.86% - чем в июне.

В этом году экспорт российского газа в Европу достиг около 18,3 млрд кубометров. Для сравнения, в 2018–2019 годах, когда ежегодные поставки в Европу достигли пика, они составляли от 175 до 180 млрд куб. м.

Напомним, в мае импорт газа в Европу из России впервые за два года превысил поставки из США. Доля сжиженного газа из США составила 14 процентов, что является самым низким показателем с августа 2022 года.

По данным СМИ, в апреле Россия поставила в Европу 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа. Всего в европейские порты в апреле было направлено 1,31 млн т российского сжиженного природного газа.