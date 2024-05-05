Россия в апреле поставила в Европу 46% своих экспортных поставок сжиженного природного газа.

Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler, пишут российские СМИ.

В Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ - 34%. Около 20% поставок пока отображаются в статистике как "направленные в неизвестном направлении".

Европа по-прежнему остается основным направлением поставок для российского СПГ, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта. Но апрельский показатель по Европе на 15 процентных пунктов меньше, чем в марте. При этом почти на 18 п.п. выросли поставки в неизвестном направлении.

В целом Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т СПГ, что на 1,5% меньше уровня марта, но сопоставимо с апрелем 2023 года. Суммарно по итогам первых четырех месяцев 2024 года экспорт СПГ вырос на 3,1%, до 11,53 млн т, следует из данных Kpler.

"Ямал СПГ" по-прежнему преимущественно направляет свои объемы в Европу при минимальных поставках в Азию", - отмечает глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

Всего в европейские порты в апреле было направлено 1,31 млн т российского сжиженного природного газа, в азиатские - 0,96 млн т, в неизвестном направлении - 0,57 млн т, указывают предварительные данные Kpler.

Ранее газета Politico писала, что Франция больше остальных европейских стран нарастила закупку российского газа за текущий год.

Напомним, тринадцатый пакет антироссийских санкций Европейского союза не затронул российский газ, поскольку лидеры стран ЕС не смогли договориться по этому вопросу.







