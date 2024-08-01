Президент Украины записал традиционное вечернее обращение. В нем Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения по правительству, однако не привел подробностей.

"На правительственном уровне готовятся кадровые решения", - только отметил он.

Другие заявления в обращении президента:

Сообщил о совещании с премьер-министром. Среди прочих тем на нем обсуждали образование и вопрос о том, чтобы максимальное количество детей учились очно, а не онлайн.

Рассказал о подготовке к подписанию новых соглашений по безопасности. Завтра начнутся переговоры с еще одной страной - потенциальным подписантом.

Напомним, с конца июня ходят слухи о возможной отставке премьера Дениса Шмыгаля и назначении на эту должность министра экономики Юлии Свириденко.

Источники в окружении президента говорили, что Зеленский "устал" от премьера.

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