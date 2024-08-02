Ночью 2 августа в Крыму был ракетный обстрел.

Назначенные Россией "власти" Севастополя заявили об атаке ракет ATACMS. По всему городу разбросаны их осколки. Пишут, что части ракеты повредили жилые дома.

Украинские паблики писали о взрывах в районе Балаклавы, допуская, что это могла работать ПВО.

Также в крымских пабликах сообщалось и о беспилотниках, но в официальной сводке минобороны РФ дроны упоминаются относительно других регионов.

Между тем украинские телеграм-каналы показали ночные пуски ATACMS по Крыму.

Утверждают, что они били по установкам С-400. Официально Украина не подтверждала поражения российских систем ПВО.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Война в Украине идет уже 891-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 890-го дня войны. Военный паблик Deep State сообщил о потере Тимофеевки, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка - Покровск. Также россияне смогли продвинуться около Ивановки и Желанного. Военный аналитик Bild Юлиан Рёпке считает, что около Донецка Россия захватила Красногоровку. Главком ВСУ Сырский подтвердил, что россияне заходят в Торецк, о чем недавно сообщали украинские военные.

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