Анализируем итоги 890-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Судя по поступающей информации, за истекшие сутки Россия могла захватить еще два села на Покровском направлении.

Минобороны РФ заявило о захвате Веселого. Украина этого не подтверждала, а военный паблик Deep State сообщал о потере половины этого села.

При этом телеграм-канал заявил, что потеряна Тимофеевка, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка - Покровск. Также россияне смогли продвинуться около Ивановки и Желанного.

Около Донецка Россия захватила Красногоровку, считает военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.

"После трех с половиной месяцев интенсивных боев российская армия вторжения захватила все соответствующие части города Красногоровка (ранее с населением 16 000 жителей) в Донецкой области. Наступление началось 15 апреля с возрождения широко обсуждаемых "танков-черепах", - написал журналист в Х и опубликовал карту.

Ранее о том, что Красногоровка захвачена, сообщали Z-паблики. Но Украина потери города не подтверждала. На карте Deep State северная часть Красногоровки еще под контролем ВСУ.

Но даже по этой карте город почти весь захвачен.

Комментируя ситуацию с этими продвижениями, главком Сырский заявил, что РФ "кое-где" имеет "незначительный успех ценой больших потерь".

При этом он подтвердил, что россияне заходят в Торецк, о чем недавно сообщали украинские военные. Он пишет, что "диверсионные группы противника обнаруживают и обезвреживают в районах городской застройки на Торецком направлении".

В то же время регулярно критикующая командование ВСУ нардеп Марьяна Безуглая заявила, что в Торецке ситуация для ВСУ критическая.

"На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет вовсе. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Население местное не эвакуировано, в Торецке остается около трех тысяч жителей. Даже есть дети, хотя на уровне государства введен механизм принудительной эвакуации детей. Полиции не встретила. Сам город уничтожен КАБами, охотятся вражеские FPV, а у наших подразделений проблемы с РЭБом", - пишет нардеп.

Сегодня по Украине была атака "Шахедов". В Киевской области дрон (либо его обломки) попал по дому российского оппозиционера Ильи Пономарева, который живет в Украине и связан с россиянами, воюющими на стороне ВСУ.

Пономарев утверждает, что он получил легкие ранения.

Сегодня в Украине опубликовали фото обломков нового российского удешевленного дрона "Гербера", который на днях осуществил массированную атаку по Украине.

Как оказалось, в этих дронах нет взрывчатки. Их цель, по мнению эксперта по связи Сергея "Флеша", заставить украинское ПВО тратить на их сбитие боеприпасы.

"Фанера, пенопласт обычный GPS, полетный контроллер. Все максимально простое и дешевое", - комментирует он. При том некоторые такие дроны упали сами после того, как у них закончилось топливо.

Напомним, Воздушные силы прошлой ночью заявили о сбитии всех 89 "Шахедов". Потом оказалось, что это были "Герберы".

Что изменят F-16

Вчера стало известно, что в Украину поступили первые истребители F-16. Об этом написало агентство Bloomberg, а позже и другие крупные западные медиа.

По данным Times, пока этих самолетов только шесть и скоро будет ещё несколько. New York Post объясняет, что такое малое количество обусловлено нехваткой обученных пилотов. В США теперь хотят ускорить этот процесс, учить украинцев максимум год и после этого сразу отправлять в бой.

Как сообщает Telegraph, Украина уже успела использовать F-16 в качестве ПВО (то есть, вероятно, для перехвата баллистических ракет).

Но как в целом прибытие новых самолетов сможет поменять ситуацию на войне?

О том, что радикальных изменений не произойдет, говорили неоднократно и украинские, и западные аналитики. Основная причина - крайне малое количество этих самолетов, которое передают Украине на первых порах.

"Просто слишком мало самолетов и слишком много российских средств ПВО, которые могут их сбить", - описывало эту ситуацию издание Washington Post.

Тем не менее определенное воздействие на военную ситуацию американские истребители окажут.

Главное их преимущество в сравнении с той авиацией, что была до этого у ВСУ - дальность поражения ракет "воздух-воздух". Украине могут предоставить ракеты AIM-120 новой модификации, которые бьют на 160 километров, что теоретически позволит сбивать российские самолёты, которые сбрасывают КАБы с расстояния в 30-80 километров от линии фронта.

Кроме того, F-16 можно использовать для ударов по земле - сброса авиабомб и противорадиолокационных ракет. Впрочем, вряд ли Украина сможет с помощью этих машин нарастить плотность ударов авиабомбами до российского уровня - для этого нужно существенно больше как бомб, так и самих носителей - десятки, если не сотни самолетов.

Как считает украинское командование, американский самолёт усилит возможности Украины сбивать российские бомбардировщики, которые массированно сбрасывают авиабомбы на прифронтовые территории.

Однако, скорее всего, россияне ответят на это прикрытием своих бомбардировщиков истребительной авиацией. И будут таким образом тоже охотиться на F-16. Тем более что у российских Су-35 и МиГ-31 на вооружении есть ракеты Р-37, дальность которых составляет 200 километров. То есть они смогут сбивать F-16 на ещё большем расстоянии, чем F-16 смогут сбивать российские самолёты.

Кроме того, есть сведения о модификациях ракеты, которые уже перекрывают и эту дальность. Так, российские паблики на днях писали о поражении украинского МиГ-29 на расстоянии 213 километров. Официально это не подтверждалось, но западные СМИ также упоминали этот случай.

Конечно, нужно будет еще засечь F-16 на таком расстоянии. И здесь встанет вопрос наличия радаров у россиян, на которые ВСУ регулярно охотятся. Но в целом, чем ответить на появление американских истребителей, у России есть. Тем более что этот самолет далеко не новый (запущен в эксплуатацию в конце 70-х годов) и еще со времен СССР изучался как наиболее массовый истребитель вероятного противника.

Но применение F-16 будет ограничено в Украине не только противодействием российских истребителей. Западные СМИ уже писали, что "Фалькон" вряд ли будет часто появляться на линии фронта из-за российской ПВО.

Дальность поражения у той же С-400 - более 200 километров, чего хватает для прикрытия всего фронта, если даже держать установку в тылу. Именно поэтому ВСУ пытаются максимально массово выбивать эти системы ударами дронов и ракет.

Еще один фактор - удары РФ по украинским аэродромам. Главный аэродром, куда не добивают баллистические ракеты - Староконстантинов Хмельницкой области, откуда, видимо, и будет в основном оперировать F-16. Но, чем дольше истребитель будет находиться в воздухе перед заходом на цель, тем быстрее его засекут. То есть фактор неожиданности будет в чем-то утрачен.

Однако тем не менее F-16 - это куда более современный истребитель, чем до этого имела Украина. И при разумном применении, грамотно спланированных операциях, он может принести ВСУ немало пользы. Особенно в плане сбивания российских ракет в тылу. То есть это будет усиление оборонительной системы ПВО Украины.

Но с точки зрения наступательного потенциала ВСУ, существенно на фронте ситуацию эти машины не поменяют. По крайней мере, если действительно страны НАТО их поставят в том количестве, о котором пишут западные СМИ - 10-20 самолётов до конца года.

Что означает обмен между Россией и Западом

Москва, Минск и ряд западных стран во главе с США провели крупнейший обмен заключенными.

Стороны поменяли 26 заключенных из семи стран, заявила турецкая разведка, которая выступила посредником (обмен проходил в Анкаре).

Уже подтверждено официально, что среди освобожденных - обвиняемые Россией в шпионаже американцы Эван Гершкович и Пол Уиллан.

СМИ добавляют, что также освобождены российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров. Из Беларуси освобожден помилованный недавно президентом Лукашенко немец Рико Кригер, которому вменяли терроризм.

Предварительный список, публикуемый российскими СМИ, включает 16 человек, которых выдала Россия, и 8 россиян, сидевших на Западе за шпионаж, киберпреступления, обход санкций и одно убийство (за него в Германии сидел россиянин Вадим Красиков, убивший в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили).

В списке 24 человека, и, вероятно, он неполный - турецкая разведка сообщала о 26. Скорее всего, еще два человека - это дети, которых упоминал в своем комментарии президент Турции Эрдоган. Они были отправлены в Россию (кем они удерживались и за какие преступления, не уточнялось).

То есть обмен прошел по формуле 16 (отдала Россия) на 10 (выданных Западом).

Столь масштабный обмен уже породил версии о том, что это предвестник неких серьезных изменений в отношениях России и Запада, вплоть до договоренностей о прекращении войны в Украине (тем более что слухи об этом ходят упорные, о чем мы рассказывали здесь).

В то же время сам по себе обмен еще не означает какие-то более глобальные подвижки. Обмены были и во время холодной войны, регулярно идут и во время нынешней войны в Украине, но на характер отношений враждующих стран они практически не оказывали влияния.

Но, с другой стороны, следует отметить неравноценность обмена.

Россия передала больше людей Западу, чем Запад России. Кроме того, в информационном плане многие переданные из РФ заключенные - очень известные люди: американские граждане, о которых много говорили и писали в СМИ, известные оппозиционеры. С другой стороны - преимущественно сотрудники российских спецслужб. Куда менее известные в мировом масштабе. Безусловно, Кремль это будет объяснять тезисом "русские своих на войне не бросают" (именно в таком духе уже комментируют обмен провластные российские СМИ и паблики).

Но в целом информационный эффект от обмена явно в пользу Запада.

Также обращает на себя внимание время обмена - до выборов президента США. Судя по заявлениям российских оппозиционеров, обмен готовился давно - еще с конца прошлого года и в нем должен был бы принять участие Навальный. И ничего не мешало Путину потянуть еще несколько месяцев и осуществить обмен после выборов. Однако обмен решили осуществить сейчас. Что выглядит как "пас" от Кремля Демпартии США, которая сможет использовать этот обмен в своей предвыборной кампании, а заодно и обнулит один из тезисов Трампа, который обещал очень быстро освободить американских заключенных в России, если станет президентом (и обвинял Байдена, что он не может добиться их возвращения на родину).

Другими словами, нынешний обмен - это очень широкий жест от Путина Западу и, особенно, нынешней администрации США.

И ради чего он решил такой жест сделать и связано ли это с подготовкой каких-то масштабных договоренностей между Западом и РФ, которые будут включать в себя и Украину, пока вопрос открытый.

К слову, заявления, которые идут в последнее время из Киева также дают дополнительную почву для слухов о неких подвижках по мирному процессу.

Так, во вчерашнем интервью Le Monde Зеленский снова допустил начало переговоров с Россией без предварительного условия возврата территорий. И заявил, что вопрос возможных территориальных уступок РФ должен быть решен через референдум (полные цитаты президента на этот счет мы приводили здесь).

По словам Зеленского, Украина не готова тратить много времени и жизней солдат на отвоевание территорий, поэтому дипломатический путь предпочтительнее.

И подобные заявления о переговорах и намеки на возможность компромиссов в последнее время Зеленский делает регулярно.

Что уже трактуется некоторыми наблюдателями как месседж о готовности Банковой завершать войну в том или ином компромиссном сценарии (без выхода на границы 1991 года, который декларировался ранее).

Впрочем, есть и альтернативная версия. Что украинские власти на какие-либо компромиссы идти не намерены и намерены продолжать воевать, а "мирная" риторика нужна во-первых, с целью показать международному сообществу (и, в первую очередь, Китаю и другим странам глобального Юга), что Украина готова к переговорам и зовет Россию на саммит, но Москва отказывается туда ехать, потому все вопросы по окончанию войны теперь к Путину. Мяч на его стороне.

Во-вторых, заявления о переговорах могут быть вызваны ожиданиями исхода выборов в США, где может победить Трамп, который обещает "закончить войну за 24 часа". Неслучайно поэтому Зеленский постоянно называет ноябрь (то есть время после выборов) как время проведения второго саммита мира, к которому украинские власти собираются подготовить свой новый проект "мирного плана". И, возможно, Киев, исходя из итогов выборов, и определится, что именно в этом плане он напишет и решит, нужно ли идти на компромиссы с РФ.

Кого ждут штрафы после обновления данных

ТЦК штрафуют даже тех, кто обновил данные в "Резерв+". Об этом сегодня рассказал нардеп Александр Федиенко.

Речь о людях, которые "обновились" через приложение, но ранее имели проблемы с воинским учетом - не состояли на нем либо утеряли военный билет. Поэтому даже обновление данных с последующей явкой в ТЦК не спасло их от штрафов.

"Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через резерв+, получил штраф 17 тысяч грн.

Второй, где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того как это уже сделал через "Резерв+", получил тоже штраф 17 тысяч грн, из-за потери военного билета.

Третий случай схож с вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции по похищению у него документов вместе с военным билетом.

На этого гражданина также наложили штраф, но не 17 тысяч грн. Прямая речь: "Я ходил с юристом, он помог правильно оформить документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5100", - рассказал Федиенко.

То есть, следуя из рассказа, военкомат штрафовал их не за необновление данных. А за имевшиеся ранее нарушения воинского учета.

Эта ситуация показывает, что огромная доля военнообязанных украинцев, ранее игнорировавшая правила воинского учета, скорее всего, "попадет" на штрафы, если так или иначе соприкоснется с ТЦК.

Это касается тех, кто очень давно не проходил медкомиссию, менял место жительства без уведомления военкомата или вообще не имел военного билета (то есть не стоял, по сути, на воинском учете).

Судя по информации, которую озвучил нардеп Федиенко, таким людям приложение "Резерв+" не позволяет сформировать электронный военный билет и выполнить таким образом требование закона о мобилизации. Им предлагается посетить ТЦК, где их ждут штрафы и, вероятно, повестка на медкомиссию (если нет отсрочки от призыва, брони либо непригодности).