Полиция нашла дачный домик, который мог использовать в качестве схрона убийца Ирины Фарион.

Об этом сообщается в материалах дела.

Схрон расположен в лесной местности на окраине Львова. По данным следствия, в доме могли храниться пистолет и одежда, в которой было совершено преступление. На этих предметах могли остаться следы совершения преступления, в том числе биологические. Поэтому правоохранители приняли решение провести там обыск.

В результате в доме были изъяты пластиковые бутылки, бумажные стаканчики, посуда из фольги и пластика, пачка из-под сигарет, пепельница с четырьмя окурками, матрас, подушки, покрывало, картонная коробка и свечи.

Напомним, по данным следствия подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко сменил три места жительства во Львове перед тем, как застрелить бывшего нардепа.

При этом сам он не признаёт себя виновным в убийстве Фарион. Также не найдено оружие, из которого производился выстрел.

26 июля Галицкий суд Львова избрал для Зинченко меру пресечения: содержание под стражей в течение 60 дней без возможности внести залог.