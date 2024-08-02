За оставшиеся месяцы 2024-го и за 2025 год из Украины могут уехать еще около 700 тысяч человек.

Такой прогноз дал Национальный банк Украины в инфляционном отчете за июль.

По его оценке, 400 тысяч человек покинут страну в 2024 году и 300 тысяч - в 2025-м. Постепенное же возвращение украинцев на родину НБУ ожидает лишь с 2026 года.

"Ожидается, что возвращение мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным — около 400 тысяч человек. Поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте вырастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее", - говорится в отчете.

В документе продолжающийся отток украинцев за границу объясняется энергетическими и экономическими проблемами дома, а также рисками, связанными с безопасностью.

При этом НБУ отмечает, что непрекращающийся отток людей из страны будет негативно сказываться на экономике:

• на предложение рабочей силы;

• на потребительском спросе;

• на росте ВВП.

На возвращение украинцев рассчитывают при условии не только решения уже перечисленных проблем, но и восстановления жилья и увеличения количества рабочих мест благодаря оживлению экономики.

В отчете Нацбанка подчеркивается, что энергетические проблемы также будут негативно сказываться на росте производства, провоцировать рост инфляции, сдерживать развитие экономики и спровоцируют риски для отопительного сезона. А еще потребуют крупных расходов на импорт энергоносителей из-за границы — $1 млрд в год.

Согласно отчету Нацбанка, вместе с энергетическими проблемами на инфляцию повлияет и повышение налогов, обсуждаемое сейчас Кабмином и бизнесом.

"Повышение отдельных прямых налогов будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления. Налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков, ведь их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. Проинфляционные риски содержит возможное внедрение военного сбора с доходов предприятий. Такой налог может в значительной степени переноситься бизнесом на потребителей. Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку налогообложение будет возникать на каждом этапе цепи производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально встроенных компаний. Введение такого налога может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода", — говорится в аналитике НБУ.

Еще в НБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения международные партнеры предоставили Украине $90 млрд, из которых немногим более $27 млрд - это безвозвратные грантовые средства. Значит, большая часть - $63 млрд - это кредиты, которые впоследствии придется возвращать.

Недавно мы сообщали, что Украина заняла второе место в мире и первое в Европе по объему долга перед МВФ.

Также из-за войны у Украины образовался самый большой дефицит бюджета в мире.