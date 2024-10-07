В понедельник, 7 октября, в Украине идет 957-й день войны с Россией.

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7 октября

23.53 Сообщают о взрыве в Сумах.

23.04 Войска РФ зашли на восточную окраину Торецка, сообщила пресс-секретарь ОТУ «Луганск» Анастасия Бобовникова.

По ее словам, бои ведутся за каждый подъезд.

"Ситуация постоянно меняется – то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем позиции и пытаемся возвращать то, что захватили оккупанты, не даем им продвинуться", – добавила она.

В то же время, согласно карте Deep State, россияне находятся уже в центре Торецка и захватили треть города.

22.56 Зеленский присвоил генеральское звание командиру оперативно-тактической группировки «Донецк», который отвечает за Покровское направление.

В указе президента говорится о присвоении звания бригадного генерала полковнику Александру Луценко.

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что именно Луценко ответственен за провалы на Покровском направлении.

«Он руководит этой группировкой со времен прорыва в Очеретино. В августе, через несколько недель после того, как русские захватили Прогресс, а люди из окружения выходили, как могли и без его приказа, он получил орден Богдана Хмельницкого второй ступени. Сейчас его повысили до генерала, как раз после того, как 72-й бригаде пришлось самостоятельно и без приказа, выходить из давнего окружения в Угледаре. За Угледаром не были подготовлены рубежи обороны, а измученная 72-я бригада, приданные подразделения и смежники получили новые адские задачи вместо восстановления. Все события, начиная с Очеретино, связаны с Луценко», – заявила Безуглая.

22.31 Анализируем военные итоги уходящего дня.

22.29 В Генштабе ВСУ сообщили, что более 130 бригад могут мобилизовать добровольцев без необходимости обращаться в ТЦК.

Начальник Главного управления персонала Генштаба Роман Горбач уточнил, что это касается боевых бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Сил беспилотных систем.

Ранее постановление об этом издал Кабмин.

22.19 В Украине в разы выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос «Общественного совета добропорядочности».

Согласно данным ОГП, за восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части, в то время как в 2022-м таких случаев было 6641, а в 2023-м - 17 658.

Аналогичная ситуация с дезертирством: за восемь месяцев 2024 года - 15 559 случаев, в то время как за 2022-й - 3 442, за 2023-й - 7 883.

22.09 Удар баллистическими ракетами по Одессе пришелся по гражданскому судну под флагом Палау.

Об этом сообщил глава области Кипер.

По его словам, погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легко ранен.

21.54 В США и «коридорах Киева» меняют цели войны и склоняются к переговорам с Россией об остановке войны по линии фронта.

Об этом в своей редакционной колонке пишет газета Financial Times, которая на днях уже сообщала о существовании таких планов (Украина их отрицает).

«В Вашингтоне, некоторых западных столицах и коридорах Киева настроения меняются: от решимости, что война может закончиться только с изгнанием российской армии с территории Украины, к вынужденному признанию, что лучший шанс на будущее - это переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны», - говорится в статье.

При этом издание пишет, что пока «Киев не получает достаточной поддержки, чтобы достичь даже этой уменьшенной цели».

«Украина вступает в свою третью зиму войны, и настроение мрачнее, чем когда-либо. На востоке её войска теряют позиции перед неумолимым наступлением российских противников, хотя и ценой больших потерь для Москвы. С половиной разрушенной энергосистемы украинцам предстоит проводить часы в холодные месяцы без света и тепла», - описывает ситуацию FT.

Некоторые западные столицы, ранее настаивавшие на необходимости военного поражения России, «пересматривают свои цели» на фоне обострения на Ближнем Востоке.

А «некоторые украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватает личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех захваченных Россией территорий».

Поэтому «за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, по которой Москва сохраняет фактический контроль над примерно одной пятой частью Украины, которую она оккупировала, хотя её суверенитет не признаётся, в то время как остальная часть страны получит возможность присоединиться к НАТО или будет обеспечена эквивалентными гарантиями безопасности. Под этим «зонтиком» Украина сможет восстановиться и интегрироваться в ЕС, подобно Западной Германии во времена холодной войны».

В то же время газета пишет, что исходные предположения, на которых строится эта формула, несут в себе ряд проблем.

Прием Украины в НАТО «потребует масштабного и дорогостоящего развёртывания сил со стороны США и их партнёров — и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну».

«Второе предположение заключается в том, что президента России можно склонить к переговорам и принятию такого сценария. Но одной из заявленных целей Путина было предотвращение вступления Украины в НАТО. Также сомнительно, что у него есть стимул соглашаться на переговоры по обмену земель на мир, пока он верит, что его войска могут расширить свои успехи», - говорится в статье.

При этом издание призывает Байдена и западных лидеров резко увеличить поддержку Украины, приняв «план победы» Зеленского. Констатируется, что украинский президент «уехал ни с чем» из Штатов накануне.

Исходя из неизбежности переговоров, редакция FT призывает максимально усилить Украину - «чтобы укрепить позиции Киева перед возможным президентством Трампа или заложить фундамент, на котором Камала Харрис сможет строить свою политику, если она победит».

Насколько реально закончить войну по линии фронта и принять оставшуюся территорию Украины в НАТО, мы анализировали здесь.

20.58 «План победы» сначала представляют всем партнерам, усовершенствуют, а потом уже обнародуют для всех.

Об этом заявил президент Зеленский в своем вечернем обращении.

«Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что ожидает отчета от команды, работающей в Вашингтоне над военными и военно-политическими деталями плана.

20.38 Солдат ВСУ заявил, что не будет стрелять в русских, потому что это братоубийственная война.

Об этом сообщил экс-нардеп Егор Фирсов, служащий в украинской армии.

«Парень сказал нам – будут идти орки, я стрелять не буду. Мы спросили: что случилось? Он на русском говорит - мы же понимаем все, что это братоубийственная война», – рассказал Фирсов.

По его словам, причина – в насильственной мобилизации, которая не учитывает настроения тех, кого присылают в армию.

20.23 В результате обстрела Славянска погиб 45-летний мужчина, сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.

Также, по его словам, шесть человек получили ранения. Среди них два ребенка: два и тринадцать лет.

Кроме того, в результате обстрела повреждены многоэтажки, автомойка и частные автомобили.

19.50 Сообщают о взрывах в Одессе.

18.43 Фото последствий удара по Славянску Донецкой области.

По состоянию на 18:30 известно о 5 раненых, в том числе двухлетней девочке, которую доставили в больницу.

Повреждены 6 многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

18.36 Видео разрушений в Константиновке Донецкой области.

17.34 РФ за полгода нарастила производство КАБов почти в четыре раза, подсчитали украинские военные паблики.

За основу расчета берутся российские серийные номера, напечатанные на этих бомбах. Судя по ним, по состоянию на февраль было выпущено 110 управляемых межвидовых планирующих боеприпасов. С февраля по май - 647 единиц (около 161 в месяц). А с мая по июнь - уже 1235 единиц (около 617 в месяц).

17.24 Комитет внес правки в законопроект о СОЧ и дезертирстве во время войны, сообщает нардеп Федиенко.

В текущей редакции в условиях военного положения военная служба дезертира не приостанавливается.

Военные, которые впервые самовольно покинули часть до принятия этого закона, но вернулись и выразили готовность служить, должны быть не позднее 72 часов с этого момента восстановлены в военной службе с возобновлением зарплаты и других льгот.

17.13 О сильном взрыве в Славянске сообщают местные паблики.

15.49 ГУР заявляет, что провело операцию по выведению из строя тральщика балтийского флота РФ "Александр Обухов".

Корабль базировался в городе Балтийск (Калининградская область) и должен был выходить на боевое дежурство.

"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода: "Обухов" захлебнулся", - пишет ГУР и публикует видео осмотра двигателя.

По данным разведки, его ремонт будет технически сложным и дорогостоящим.

Россия о проблемах с "Обуховым" официально не сообщала.

15.39 Во Львовской области два пограничника выпускали за границу мужчин по фальшивым справкам об инвалидности, сообщает ГБР.

Подозрения получили замначальника одного из отделений пункта пропуска "Краковец" и инспектор.

Они заранее знали, что к ним едет очередной "клиент". Его направляли вне очереди в одну из свободных полос движения и пропускали без детальной проверки, внося сведения в базу данных лиц, имеющих законные основания для выезда.

Только за май-июнь 2024 года по такой схеме за границу выехали 27 граждан призывного возраста.

14.15 В порту Южного ракетным ударом повреждено судно под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное кукурузой, сообщает Минобщин.

Никто из членов экипажа, среди которых граждане Египта и Сирии, не пострадал.

12.57 Минобороны РФ заявляет о захвате Гродовки на Покровском направлении.

На карте Deep State указано, что под контролем ВСУ еще остаются несколько улиц на севере поселка.

Гродовка - населенный пункт прямо у Мирнограда. Он находится в 7 км от трассы из Покровска на Константиновку.

12.37 В Запорожье и области были прилеты по объектам инфраструктуры, сообщает ОВА.

Ранены трое сотрудников этих объектов.

12.32 В Херсоне прилеты по центру города и Таврическому микрорайону, сообщают местные власти.

16 человек ранены, в том числе дети 3 и 5 лет.

Повреждены жилые дома и школа.

12.05 Видео с дрона над нефтебазой в Феодосии, которую ночью поразили ВСУ.

11.47 Без западной помощи война в Украине закончится через 15 дней победой РФ, заявил глава европейской дипломатии Боррель.

"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. Начиная с самих украинцев. Но важно то, как это произойдет. Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель в интервью испанскому изданию 20 minutos.

Ранее министр обороны Умеров также говорил, что Украина на 80% зависит от партнеров.

11.21 Воздушные силы сообщают, что утром сбили в Киевской области два «Кинжала» из трех.

10.47 В Староконстантинове угроза детонации боеприпасов, сообщает горсовет.

Людей просят находиться возле укрытия.

Ранее Хмельницкая ОВА сообщала, что область утром атаковали ракеты. Как минимум один «Кинжал» летел на Староконстантинов. Однако сообщается, что повреждений не было.

10.29 Хмельницкую область сегодня утром атаковали ракеты, сообщает ОВА.

Заявлено, что попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было.

Пострадавших тоже нет.

Воздушные силы сообщали, что «Кинжал» летел на Староконстантинов.

10.19 Последствия прилета по частному сектору в Сумах.

Ранены 4 человека, разрушен дом. Еще 9 повреждены.

9.38 В Соломенском районе Киева был пожар в гараже, возможно, вызванный падением обломков сбитой ракеты, пишет Кличко.

Предварительно без пострадавших.

9.26 О взрыве в Запорожье сообщают местные паблики.

9.28 Обломки сбитых ракет упали в Киеве также около пешеходного перехода в Шевченковском районе, сообщает мэр Кличко.

В Голосеевском обломки упали на тротуар и пробили крышу служебного микроавтобуса.

9.16 По Киеву утром предварительно наносился удар «Кинжалом».

Как заявляют в городской военной администрации, он был сбит, но зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах.

«По информации на эту минуту – в городе без разрушений и пострадавших», - заявили в КГВА.

9.05 Ночью КАБ в Харьковской области ударил по железной дороге.

Из-за этого временно не будут курсировать электрички на Харьков с Дергачевского направления.

Электропоезда остановились по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья.

8.54 Обломок ракеты упал в Соломенском районе Киева, сообщил мэр Кличко.

8.52 В Киеве взрывы. Власти заявляют о работе ПВО.

8.48 Украинский Генштаб подтвердил удар по Феодосии.

Заявляется, что поражён крупнейший по объёмам переработки морской нефтяной терминал Крыма.

Сообщается, что удар наносился ракетой.

8.46 Россия запустила "Кинжал" на Староконстантинов Хмельницкой области, сообщают Воздушные силы.

Также есть "скоростные цели" на Киев.

Тревога объявлена по всей стране.

8.18 Ещё видео, снятые сразу после удара по нефтебазе в Феодосии.

7.54 Вчера вечером был прилёт по Сумам.

Куда именно - не сообщается. Но власти с утра открывают штаб по ликвидации последствий.

7.46 В Павлограде ракетный удар по предприятию, его уже подтвердили власти.

Местные паблики пишут о сильном пожаре. Также люди сообщают, что "многие сегодня лишились работы".

7.41 В Феодосии ночью был прилёт по нефтебазе. Пожар продолжается до сих пор. В городе перекрыли ряд улиц.

Минобороны РФ сообщило о сбитии 12 дронов над Крымом. Местные паблики писали о пусках ракет "Нептун" из Одесской области.