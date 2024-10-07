Александр Лукашенко в Москве удивился обращению "ваше превосходительство".

Видеофрагмент его прибытия опубликовали телеграм-каналы.

Сегодня глава Беларуси прилетел в столицу РФ на заседание Совета глав государств-участников СНГ.

"Ваше превосходительство! Позвольте от лица президента Российской Федерации приветствовать вас...", – обратился к Лукашенко член российской делегации.

"Какое превосходительство? Где ты это видел?" – ответил беларусский президент.

Ранее Лукашенко призвал белорусов привыкать к мыслям о смене лидера и сказал, что после завершения политической карьеры "начнёт жизнь в какой-нибудь деревне среди народа".

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", – объявил Лукашенко.

Напомнм, Лукашенко собирался обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине.

"Главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация, и будут гибнуть люди... Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться", – говорил белорусский президент.