Бил окна стулом. Киевлянин разгромил приемную министерства, потому что не смог найти себе жену. Видео
Житель Киева разгромил приёмную Министерства соцполитики, потому что, по его словам, не смог найти себе жену.
Об этом сообщает столичная прокуратура и публикует видео инцидента.
В конце сентября 32-летний мужчина вошел в приёмную ведомства и внезапно начал стулом разбивать окна, опрокидывать мебель и громко ругаться матом.
Как оказалось, он вышел из себя, поскольку долгое время не мог познакомиться с "порядочной женщиной" и создать семью, а Минсоцполитики не хотело ему в этом помочь.
Ранее мы рассказывали, что в Тернополе имеющий отсрочку пьяный мужчина хотел прорваться в ТЦК с требованием отправить его в армию. Сообщалось, что дебошир разбил стеклопакет входной двери помещения.
Также мы писали, что в прошлом году в польском Гданьске двое пьяных украинцев устроили дебош в общежитии. Сначала они разбили стекло у припаркованного рядом "Мерседеса", затем разбили окна в самом общежитии, проникли внутрь и сломали там несколько дверей.
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