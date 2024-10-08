Житель Киева разгромил приёмную Министерства соцполитики, потому что, по его словам, не смог найти себе жену.

Об этом сообщает столичная прокуратура и публикует видео инцидента.

В конце сентября 32-летний мужчина вошел в приёмную ведомства и внезапно начал стулом разбивать окна, опрокидывать мебель и громко ругаться матом.

Как оказалось, он вышел из себя, поскольку долгое время не мог познакомиться с "порядочной женщиной" и создать семью, а Минсоцполитики не хотело ему в этом помочь.

Ранее мы рассказывали, что в Тернополе имеющий отсрочку пьяный мужчина хотел прорваться в ТЦК с требованием отправить его в армию. Сообщалось, что дебошир разбил стеклопакет входной двери помещения.

Также мы писали, что в прошлом году в польском Гданьске двое пьяных украинцев устроили дебош в общежитии. Сначала они разбили стекло у припаркованного рядом "Мерседеса", затем разбили окна в самом общежитии, проникли внутрь и сломали там несколько дверей.

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