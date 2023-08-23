В польском Гданьске двое пьяных украинцев 33 и 21 года устроили дебош в общежитии. Сначала они разбили стекло у припаркованного рядом Мерседеса, затем разбили окна в самом общежитии, проникли внутрь и сломали там несколько дверей.

Об этом сообщает местное издание WNP со ссылкой на полицию.

В полиции говорят, что мужчины, скорее всего, были недовольны тем, что их попросили покинуть общежитие из-за их поведения.

При задержании один из украинцев вел себя агрессивно и бросал предметы в полицейских.

В организме младшего задержанного было почти 2,5 промилле алкоголя. Для обычного мужчины весом 80 килограммов эта доза соответствует примерно одной бутылке водки.

Мужчин арестовали.

Ранее мы писали, что в Польше убегавший от полиции пьяный украинец на скорости сбил женщину. На записи, опубликованной в социальных сетях, видно, как пострадавшая пролетела несколько метров и упала, зацепившись за забор соседнего дома. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти её не удалось.

Также мы сообщали, что в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Петрковской.