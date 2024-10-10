Украинская певица Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна, выехала в Испанию со своим 38-летним мужем Александром Волощуком.

Об этом артистка рассказала в интервью российскому изданию "Медуза".

"Я решила выпускать песни на русском языке. Такие правила: в условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за границей, которая принимает меня и мое творчество. В результате я собрала жизнь в 30 коробок, уехала с ребенком", – объяснила певица.

Герасимова подчеркнула, что у ее мужа не возникло проблем с пересечением украинской границы.

"Решил уехать, поскольку естественные социальные процессы в Украине парадоксально все больше напоминают структурные установки РФ", – сказала певица.

До вторжения РФ Луна написала песню "Пташка" после поездки в Карпаты, вдохновившись этнической украинской культурой и народными мотивами. Видео: YouTube

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А украинский певец Иван Дорн, который проживает во Франции, рассказал, что он не может приехать в Украину, поскольку имеет призывной возраст и подпадает под мобилизацию.