В пятницу, 11 октября, в Украине идет 961-й день войны с Россией.

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11 октября

8.18 Сообщают о взрывах в Хмельницкой области.

Местные паблики сообщали, что там до сих пор летают "Шахеды".

8.06 Зеленский презентовал "план победы" премьеру Италии Джордже Мелони.

Они вчера вечером встретились в Риме.

Накануне украинский президент побывал в Париже, где представил свой план президенту Макрону.

7.52 В Одесской области после вчерашнего удара погибли четыре человека, пишут местные СМИ со ссылкой на спасателей.

В числе погибших 16-летняя девушка. Травмировано десять человек.

Местные паблики пишут, что удар был по фермерскому хозяйству.

Официально это не подтверждалось. Губернатор Олег Кипер уточнил только, что удар наносился баллистическими ракетами. Погибшие пострадавшие находились в двухэтажном здании, которое попало под обстрел.

7.36 Главком Сырский назвал численность российской группировки в Курской области.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений", - заявил он в документальном фильме, который вчера транслировался в эфире телемарафона.

По словам Сырского, это облегчило Украине ведение оборонительных операций на других участках фронта.

Этот комментарий, судя по всему, был записан ещё до вчерашних событий в Курской области, где российские войска пошли в новое наступление и смогли вернуть часть территорий.