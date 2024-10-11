Американская компания Tesla представила беспилотные такси Cybercab и автобус Robovan. В них вообще нет руля и педалей. Презентацию в Калифорнии провел генеральный директор Илон Маск.

Об этом сообщается на официальном сайте Tesla.

Роботакси стоить будет менее 30 тысяч долларов, заряжаться по беспроводной технологии и будет "в 10–20 раз безопаснее" автомобилей, управляемых человеком, заявил Маск.

У Tesla уже есть 50 таких автомобилей, компания хочет начать "полностью автономное, неконтролируемое" вождение в Техасе и Калифорнии в следующем году с использованием существующих моделей, а затем перейти к массовому производству к 2027 году.

Пассажирский транспорт без водителя называется "Robovan", он может вместить до 20 человек и может быть переоборудован для перевозки грузов.

Также Маск снова показал человекоподобных роботов Оптимус, которые могут делать разные задачи. Цена - 20-30 тыс. долларов, но сроков продажи нет.

Напомним, в прошлом году Маск проверил на пуленепробиваемость свой электрический пикап Tesla Cybertruck.

Ранее СМИ писали, что автопилот Tesla стал причиной сотен аварий и десятков смертей.