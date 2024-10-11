Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник назначен заместителем министра обороны Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Его кандидатуру внес министр обороны Рустем Умеров.

С начала полномасштабного вторжения РФ Мельник (позывной "Марсель") руководил обороной Харькова.

Ему 47 лет. Мельник родился в Винницкой области, закончил Харьковский военный университет. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В своем телеграм-канале Мельник благодарит Умерова и Кабмин за доверие, пишет о планах "совместно строить современную армию и двигаться к победе".

Напомним, 1 октября Кабмин уволил замминистра Станислава Гайдера и госсекретаря главы ведомства Людмилу Дараган.

При этом Умеров подавал Кабмину запрос на увольнение также Александра Сергея и Юрия Джигиря.

Также в конце сентября министр обороны уволил двух замов главы ГУР.