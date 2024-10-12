Индия стала вторым по величине поставщиком критически важных технологий в Россию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Индийский экспорт в Россию таких товаров как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае, что примерно вдвое больше, чем в предыдущие месяцы этого года. Также он подскочил до 95 миллионов долларов в июле. Индию по этому параметру опережает только Китай.

"Посланники (западных стран - Ред.), которые поднимают этот вопрос, не получают особого отклика от своих индийских коллег", - пишет издание.

Почти пятая часть "чувствительных технологий", которые поступают в российский военно-промышленный комплекс, попала туда через Индию, говорят чиновники.

Кроме Индии, набирают силу такие хабы по реэкспорту в Россию как Малайзия и Таиланд.

Агентство напоминает, что Индия также стала крупнейшим покупателем российской нефти.

"Ключевым фактором этого сдвига являются огромные запасы рупий, которые Россия накопила за счет продаж нефти", - пишет Bloomberg.

При этом давление на Индию является проблемой для Запада, "потому что политики США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, в то время как он развивает связи с Путиным".

Тем не менее несколько индийских фирм попали под западные санкции, а чиновники США в июле написали письмо индийским промышленникам с угрозами "санкционных рисков".

Ранее Financial Times писал, что Россия тайно покупает у Индии товары двойного назначения, необходимые для её военной машины, такие как электроника.

Напомним, Россия получила беспрецедентный доход от рекордных прошлогодних продаж сырой нефти в Индию.