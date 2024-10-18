В пятницу, 18 октября, в Украине идет 968-й день войны с Россией.
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18 октября
8.04 Российские войска впервые за долгое время продвинулись в городских кварталах Часова Яра.
По данным паблика Deep State, они захватили часть микрорайона Жовтневый, который находится к западу от водного канала.
То есть оборона ВСУ по каналу в Часовом Яре, которая сдерживала российские атаки с июля, прорвана.
В июле россияне захватили микрорайон к востоку от канала.
7.44 Россияне этой ночью совершили «одну из самых массированных атак беспилотниками» по Украине, сообщает киевская военная администрация.
Под Киевом все дроны были сбиты, заявляет КГВА.
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