Московский суд заочно приговорил украинского кинопродюсера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии за "фейки о российской армии".

Об этом сообщает российская прокуратура, где утверждают, что в 2022 году Роднянский опубликовал в своих соцсетях два поста, которые "содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ во время т.н. "СВО".

Александр Роднянский родился в Киеве, но долгое время работал в России. В частности, был продюсером фильмов "9-я рота" и "Сталинград". После начала полномасштабного конфликта с Украиной он уехал из России и осудил военную агрессию Кремля.

В октябре 2022 года Минюст РФ объявил продюсера "иностранным агентом".

Ранее в России дали 6,5 года тюрьмы администратору московского телеграм-канала по делу о военных "фейках".

Поводом для уголовного дела стали две его публикации – об обстреле дамбы в Кривом Роге и о ракетном ударе по роддому в Вольнянске Запорожской области, который он назвал "военным преступлением ВС РФ".

Напомним, россияне приговорили нардепа Гончаренко к 10 годам колонии за "разжигание ненависти".

Члена Верховной Рады признали виновным в распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.