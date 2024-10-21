Московский суд вынес приговор украинскому продюсеру "Девятой роты" Роднянскому за фейки о российской армии
Московский суд заочно приговорил украинского кинопродюсера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии за "фейки о российской армии".
Об этом сообщает российская прокуратура, где утверждают, что в 2022 году Роднянский опубликовал в своих соцсетях два поста, которые "содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ во время т.н. "СВО".
Александр Роднянский родился в Киеве, но долгое время работал в России. В частности, был продюсером фильмов "9-я рота" и "Сталинград". После начала полномасштабного конфликта с Украиной он уехал из России и осудил военную агрессию Кремля.
В октябре 2022 года Минюст РФ объявил продюсера "иностранным агентом".
Ранее в России дали 6,5 года тюрьмы администратору московского телеграм-канала по делу о военных "фейках".
Поводом для уголовного дела стали две его публикации – об обстреле дамбы в Кривом Роге и о ракетном ударе по роддому в Вольнянске Запорожской области, который он назвал "военным преступлением ВС РФ".
Напомним, россияне приговорили нардепа Гончаренко к 10 годам колонии за "разжигание ненависти".
Члена Верховной Рады признали виновным в распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.