В Киеве на Вадима Гетьмана ГАЗель на полном ходу въехала в маршрутку, в которой находились пассажиры. Шесть человек госпитализированы, одна из пострадавших скончалась.

Об этом сообщает Национальная полиция и прокуратура.

Судя по фото, кабина грузовика полностью "вошла" в салон маршрутки.

Согласно материалам следствия, 21 октября 2024 года около 10 часов утра 70-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по ул. Вадима Гетьмана допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "Атаман", который остановился для посадки-высадки пассажиров на остановке общественного транспорта.

Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажирок – 72-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще не устанавливается.

Уже установлено, что водитель ГАЗели был трезв. По его словам, у грузового автомобиля отказали тормоза.

Открыто уголовное дело.

Ранее мы писали, что под Львовом на трассе Киев - Чоп произошло массовое ДТП с участием международного автобуса "Варшава – Одесса", фуры "Новой почты" и нескольких легковых авто.