В ночь с 26 на 27 октября 2024 года в Украине состоится перевод часов на зимнее время.

В 04:00 утра по киевскому времени стрелки будут переведены на один час назад — на 03:00.

Все подробности – в нашем материале.

Переход на зимнее время в Украине

В последние годы в Украине активно обсуждался вопрос отмены сезонного перевода времени. Народные депутаты в ходе дискуссии в парламенте приводили разные аргументы.

Изначально перевод часов был введен для экономии электроэнергии в вечернее время, когда люди активнее пользуются электричеством. Однако ряд современных исследований показывают, что в условиях развитой инфраструктуры и новых технологий мера не дает значительных результатов в плане энергосбережения.

Некоторые специалисты указывали на то, что смена времени негативно влияет на биологические ритмы человека. Перевод часов, особенно на зимнее время, может вызвать проблемы со сном, общим самочувствием, способствовать развитию хронических заболеваний у людей с ослабленным здоровьем.

Аргументом нардепов было и "противодействие российской агрессии" — чтобы киевское время отличалось от московского, и, пусть и полугодичная, синхронизация времени с Европой.

В 2019 году Европейский Союз принял решение отказаться от сезонного перевода времени. С тех пор страны пока не перестали переводить часы — теперь это решается и осуществляется в рамках государства, а во всем ЕС, как ранее. Украинские политики, стремясь к евроинтеграции, также педалировали отмену перевода часов по примеру Евросоюза.

Выбор был сделан в пользу постоянного зимнего времени, поскольку считается, что оно более соответствует природным биоритмам и восприятию времени.

Закон об отмене перевода часов и постоянной фиксации зимнего времени в Украине был принят летом этого года. Однако Владимир Зеленский его не подписал.

По данным СМИ, президенту доложили, что фиксация на зимнем времени приведет к миллиардным убыткам для экономики.

Источник в ОП говорит, что президент "не планирует подписывать" документ. Сроки для ветирования уже истекли. Утверждается, что вето президент не стал накладывать, чтобы "не обижать" спикера парламента Стефанчука, потому что это был его законопроект.

Таким образом, с 27 октября 2024 года в Украине будет на один час больше, чем в странах Евросоюза, а также на один час меньше, чем в России и аннексированных регионах.

Как безболезненно пережить перевод часов

Несмотря на то, что осенний перевод часов обычно воспринимается легче, чем весенний (ведь мы получаем дополнительный час сна), организм все равно нуждается в адаптации к изменениям.

Публикуем несколько советов, как минимизировать стресс для организма в этот период:

За несколько дней до перевода постарайтесь ложиться спать немного раньше. Это поможет организму постепенно привыкнуть к изменению распорядка дня.

Важно не только ложиться вовремя, но и соблюдать регулярный режим сна. Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время, чтобы организм мог привыкнуть к новому графику.

Дневной свет помогает регулировать циркадные ритмы. Проведение времени на улице в утренние и дневные часы может облегчить переход на новое время.

Легкие физические нагрузки, такие как утренние прогулки или зарядка, помогут организму быстрее адаптироваться к новому ритму.

Постарайтесь избегать употребления кофе и длительного просмотра гаджетов за пару часов до сна, чтобы не нарушить засыпание.

Питайтесь сбалансировано, включив в рацион продукты, которые способствуют качественному сну, например, орехи, бананы или овсянку.