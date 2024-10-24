В четверг, 24 октября, в Украине идет 972-й день войны с Россией.
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10.20 Офис генпрокурора заявляет об очередном убийстве украинских военнопленных.
Сообщается, что 6 октября ВСУ потеряли позицию около Селидово и четверо безоружных бойцов Нацгвардии оказались в плену. Россияне опубликовали видео их допроса.
На следующий день позицию отбили и обнаружили там тела этих нацгвардейцев.
10.03 Россияне закрепляются в многоэтажках в центре Селидово, где был основной укрепрайон ВСУ, сообщают украинские военные.
Они пишут о наступлении большого количества российской пехоты, которой удается «просачиваться» в дома и подвалы.
«По Селидово, к сожалению, все как и говорил, противник имеет успех в центре, уже занял несколько многоэтажек. Наблюдая кадры боев и состояние городских застроек, с грустью хочу сказать, что бои за Селидово чем-то напоминают бои за Новогродовку (населенный пункт около Селидово, который россияне в августе захватили практически без боя - Ред.) Хорошего мало», - пишет офицер ВСУ с позывным Алекс.
Напомним, вчера военные сообщали, что россияне дошли до центра Селидова и ситуация в городе для ВСУ серьёзно ухудшилась. Продвижение подтверждает и Deep State.
8.51 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 40 «Шахедов» из 50.
8.18 Кадры ночного сбития "Шахеда" над Киевом.
8.16 Сообщают о взрывах в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
Там расположен военный аэродром ВСУ.
8.13 Украина за время военного положения обезвредила 650 организованных групп, которые переводили уклонистов через границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Их судили по статье 332 УК Украины - незаконная переправка третьих лиц через границу.
Учитывая, что война в Украине длится уже 972 дня, это значит, что ловили по одной такой группе каждые полтора дня.
Это не считая отдельных уклонистов, которые пересекали границу самостоятельно.
7.51 В связи с обстрелом повреждены железнодорожные пути между Николаевом и Херсоном.
Поэтому поезда в Херсон будут останавливаться в Николаеве, а в Херсон пассажиров отвезут автобусами.
7.47 Под Киевом за ночь было сбито около десятка дронов, ещё один сейчас летает над территорией области.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.