В понедельник, 4 ноября, в Украине идет 983-й день войны с Россией.
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Последние новости
7.52 Так сейчас выглядит супермаркет "Рост" в Харькове, куда вчера вечером ударил КАБ.
Напомним, пострадали 14 человек, среди них четверо полицейских.
7.49 Ночью был ракетный удар по окрестностям Днепра. Прилёт был по объекту инфраструктуры, сообщили в ОВА.
7.46 В результате вчерашних ударов по Харькову пострадали четверо полицейских.
Об этом сообщает Нацполиция. Всего 14 раненых и травмированных.
Напомним, на днях в Харькове был удар, в ходе которого пострадали десятки полицейских.
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