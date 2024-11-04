В понедельник, 4 ноября, в Украине идет 983-й день войны с Россией.

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Последние новости

7.52 Так сейчас выглядит супермаркет "Рост" в Харькове, куда вчера вечером ударил КАБ.

Напомним, пострадали 14 человек, среди них четверо полицейских.

7.49 Ночью был ракетный удар по окрестностям Днепра. Прилёт был по объекту инфраструктуры, сообщили в ОВА.

7.46 В результате вчерашних ударов по Харькову пострадали четверо полицейских.

Об этом сообщает Нацполиция. Всего 14 раненых и травмированных.

Напомним, на днях в Харькове был удар, в ходе которого пострадали десятки полицейских.