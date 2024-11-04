Скандал с разворовыванием денег с карточек Приватбанка, о котором "Страна" писала на прошлой неделе, не только не успокаивается, но и разрастается с новой силой. Жалоб украинцев на несанкционированные списания средств становится только больше, и истории пострадавших очень похожи: воровство происходят за границей - чаще всего в США и пользу известной американской компании UPS или ее "клона", причем банк не запрашивает отдельное разрешение клиента на платежи, и потому люди получают неприятный сюрприз постфактум.



Мошенники разворовывают не только дебетные счета, но и кредитные - человек не просто остается без собственных средств, но еще и должен Привату.



"Без моего согласия и моего сведения были списаны средства на компанию UPS. Средства были сняты с заблокированной кредитной карты в минус. По небрежности банка мошеннические действия продолжались после моего сообщения на горячую линию. То есть банк не отреагировал на мое обращение о мошенничестве и дал возможность списать средства с моего счета мошенникам", - сообщила Инна Катрич из города Лубны.

А другая клиентка Привата под ником Moliar даже сообщила о том, что банк уже начал насчитывать ей проценты на украденные с кредитного лимита средства.





При этом люди продолжают говорить о той же проблеме, что и на прошлой неделе. Со счетов проводят несанкционированные списания на суммы, которые превышают установленный лимиты на расчеты в интернете.



"Проверяла вечером баланс по карточке, обнаружила несанкционированную оплату на какое-либо LLC в Штатах, без моего подтверждения, с превышением установленного лимита на интернет платежи. То есть банк без моего согласия провел платеж", - говорит клиент Приватбанка под ником Polyaole.





В пресс-службе Приватбанка заявляют, что проводят расследование по каждому случаю мошенничества.



"Наши специалисты уже осуществляют соответствующую проверку и в случае подтверждения мы сделаем все, чтобы защитить интересы наших клиентов", - сказали в банке "Стране".



А источники "Страны" в Приватбанке сообщили, что там уже насчитали около 200 случаев мошенничества по данной схеме.

Это количество там называют незначительным с оглядкой не текущее количество обслуживаемых счетов (свыше 24 млн вкладчиков-физлиц), массовым явлением происходящее не считают. При этом напоминают, что международные платежные системы VISA и MasterCard отводят на расследования хищений 120 дней, и вряд ли пострадавшие смогут получить возмещение средств раньше. Все это время схема может работать.



Все, что могут сделать пострадавшие сейчас - заблокировать скомпрометированные карты, выпустить новые, и ждать компенсаций от банка.



Опрошенные "Страной" эксперты по безопасности называют несколько версий по этой схеме мошенничества.



"Данные карт - номера на пластике и CVV-код - могли собирать в публичных местах, например, в магазинах подсматривать через камеры видеонаблюдения, пока люди оплачивали покупки. Пострадавшие могли не замечать, как за ними следят, и не подозревать, что их карты уже скомпрометированы. А вот кражи (списания денег), похоже, происходили уже из-за границы. Либо преступники поставили для этого левый POS-терминал и проводили все, как оплаты в торговой сети - из-за чего и не работали лимиты на оплаты в интернете. Либо жулики схему прокручивали через p2p-платежи, либо в формате оплат подписок. Это предварительные версии, но истину установит только следствие", - отметили нам.



А также уточнили, что по правилам VISA и MasterCard компенсации пострадавшим клиентам в итоге будет выплачивать банк-эквайер (обслуживающий проводки жуликов) - то есть иностранное финучреждение, которое проворонило эту мошенническую схему. Но только после детального расследования, которое проводится по стандартам международных платежных системы и с их участием в течение все тех же 120 дней.