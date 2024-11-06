В столице Украины закрывали станции киевского метро "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская".

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация. Местные телеграм-каналы публикуют видео с одной из станций.

Составы стояли на платформах станций с открытыми дверями. По информации городских властей, на станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. Ранее столичные паблики писали, что речь идёт о женщине.

Позже в КГГА сообщили, что пострадавшую госпитализировали и работа станций восстановлена. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

За время простоя метро на остановках наземного транспорта выстроились огромные очереди, кадры которых опубликовали местные жители.

Ранее в столице ограничили движение по красной ветке метро из-за попадания человека под поезд – мужчине переехало ногу.

Также мы сообщали, что в киевской подземке женщина погибла после падения на рельсы.

Спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом для деблокировали тела погибшей из-под вагона.