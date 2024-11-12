Во вторник, 12 ноября, в Украине идет 991-й день войны с Россией.

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8.21 Из-под завалов дома в Кривом Роге достали тело двухмесячной девочки Ульяны.

Ранее оттуда извлекли тела ее мамы Елены, 10-летнего брата Кирилла и 2-летнего Демида.

Их отец Максим (на фото) остался жив, но потерял всю свою семью.

7.38 Из-под завалов дома в Кривом Роге достали тела двух детей. Ещё одного ребёнка продолжают искать.

Всего погибли трое человек, сообщил губернатор Днепропетровской области Лысак.

Судя по всему, третья погибшая - мать этих детей.