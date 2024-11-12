Суд отложил рассмотрение дела против победившего на президентских выборах Дональда Трампа о выплате американской порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

До 19 ноября обвинение должно предоставить суду новые аргументы о том, переизбрание Дональда Трампа на новый срок президента США повлияет на вынесение приговора. Предварительно приговор Трампу должны вынести уже 26 ноября, однако дату, вероятно, тоже изменят.

Напомним, по данным следствия, перед президентскими выборами 2016 года Трамп через адвоката передал Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним. Сама по себе выплата не считалась незаконной, но была оформлена как вознаграждение адвокату за юридические услуги – в штате Нью-Йорк это считается подлогом отчётности.

Ранее Верховный суд США предоставил Трампу частичный иммунитет от преследования по уголовным делам, открытым против республиканца.

"Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!" – прокомментировал это решение Трамп в своей соцсети.

Также мы сообщали, что Сторми Дэниэлс рассказала суду о сексе с Трампом.

Согласно показаниям, с миллионером она познакомилась на турнире по гольфу в 2006 году, когда ей было 27 лет, а Трампу – 60. Половой контакт между ними произошёл в пентхаусе политика.