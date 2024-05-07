Порноактриса Сторми Дэниэлс рассказала в суде Нью-Йорка о стыде, последовавшем за якобы произошедшим сексом с тогда ещё бизнесменом Дональдом Трампом. Он стал первым в истории президентом США, когда-либо представшим перед судом по уголовному делу.

Согласно показаниям, с миллионером она познакомилась на турнире по гольфу в 2006 году, что привело ее в пентхаус к Трампу – ей было 27, ему 60. В номере он якобы встретил ее в "сатиновом халате", они обсудили его успехи в бизнесе и ее порнокарьеру, а потом Трамп предстал на кровати в трусах и футболке.

"Я подумала: "о, Боже, что я неправильно поняла, чтобы оказаться здесь", – сказала Дэниэлс.

Намерения Трампа, по ее словам, были ясны, политик не угрожал, но он был "больше и сильнее, блокировал путь".

"Я сняла одежду и обувь, бюстгальтер. Мы были в миссионерской позиции", – рассказала она.

"Я рассказала лишь немногим людям о том, что у нас был секс, потому что мне было стыдно, что я не остановила это", – сказала Дэниэлс.

После она продолжала общение с Трампом "из-за шанса попасть на шоу "Кандидат", которое еще транслировали".

Дональд Трамп заявления Сторми Дэниэлс отрицает.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что один раз заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тысяч за молчание.

Всего год назад фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верила, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.