Полиция объявила подозрение в мошенничестве блогеру-радикалу Владу Сорду, участвовавшему вместе с группой поддержки Сергея Стерненко в погроме Офиса президента в марте 2021 года.

Об этом сообщают Нацполиция и Офис генпрокурора.

Согласно правоохранителям, в июле 2022 года Сорд написал на своей странице в соцсети, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора он обосновал тем, что оружие поможет военным в боях под Изюмом Харьковской области.

Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств Сорд оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по частным карточным счетам блогера, к которым правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования.

Полицейские обнаружили злоумышленника в Виннице по месту его жительства и объявили ему о подозрении за мошенничество, совершенное в условиях военного положения.

Влад Сорд (Владислав Гранецкий-Стафийчук) – активный участник Майдана, после его победы пошел в добровольческий батальон, но в 2017 самовольно покинул его и был обвинен в дезертирстве. В 2018-м официально ушел из ВСУ.

Он стал известен после того, как в 2021-м участвовал в митинге на Банковой в защиту Стерненко, переросшем в погром. Сорд тогда разбил окна Офиса президента и получил за это домашний арест.

Ранее мы писали, что сам Стерненко, не явившийся по повестке в ТЦК, вывел с криптосчетов, куда собирал пожертвования, более миллиона долларов.