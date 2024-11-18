В понедельник, 18 ноября, в Украине идет 997-й день войны с Россией.

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8.41 На саммите G20 в Бразилии президент Турции выступит с идеей заморозить конфликт по линии фронта.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эрдоган предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.

Также президент Турции хотел бы отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.

Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает агентство.

При этом российские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что одной из целей Эрдогана является устойчивое прекращение огня.

Ранее демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО на длительный срок содержались в планах, которые СМИ приписывали команде Трампа.

8.28 Новая порция критических комментариев Илона Маска по поводу разрешения Байдена бить по России дальнобойными ракетами.

Он заявил, что "Россия ответит зеркально" на такие удары. И что два месяца до инаугурации Трампа будут "долгими".

7.53 Ещё одно западное издание пишет, что решение Байдена снять запрет на "дальнобой" касается только Курской области.

Его довели до сведения Украины примерно три дня назад, сообщил сайт Axios.

По словам источника, мотивом этого решения было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию.

"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится", - говорится в статье.

О том, что приоритетной целью ATACMS в Курской области могут стать северокорейские войска, вчера писала и New York Times.

Значит ли это, что удары будут наноситься только по ним, а объекты РФ затронуты не будут - не уточнялось.

Детальнее о последствиях вероятного решения Байдена мы писали здесь.

7.40 В Сумах после удара по жилому дому уже 11 погибших и 68 раненых.

Также вчера вечером был новый удар по городу, после которого пропал свет. Повреждена критическая инфраструктура.